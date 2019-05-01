МИД Венесуэлы ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть страну

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса связал заявления своего американского коллеги с провалом новой попытки переворота в Венесуэле

Хорхе Арреаса (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters )

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Николас Мадуро готов был утром во вторник покинуть страну, но Россия отговорила его это сделать.

«Выдумывать фейковые новости — очень грустный способ признать, что переворот, который вы [США] поддержали, провалился... снова. Правительству США стоит вернуться к дипломатии», — написал Арреаса на своей странице в Twitter.

Помпео ранее сообщил, что Мадуро во вторник утром готов был вылететь в Гавану. По словам госсекретаря США, для этого уже был подготовлен самолет. Однако, сообщил глава американского Госдепа, Россия отговорила Мадуро от этого шага.

Заявления Помпео прозвучали в интервью телеканалу CNN на фоне обострившейся ситуации в Венесуэле. Во вторник лидер оппозиции выступил с видеообращением в окружении группы военных, призвав сторонников выйти на улицы с целью для свержения Мадуро. В стране вспыхнули новые акции протеста, которые привели к десяткам пострадавших.