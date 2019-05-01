Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле

Николас Мадуро обратился с посланием к нации на фоне массовых протестов, которые вспыхнули во вторник в стране с новой силой. Он заявил, что это была попытка государственного переворота, которая потерпела неудачу

Николас Мадуро (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости )

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что протесты, иницированные оппозицией, равносильны попытке государственного переворота, но все эти усилия потерпели поражение. Об этом президент Венесуэлы заявил в своем послании к нации. Трансляция велась на странице Мадуро в Twitter.

Мадуро подчеркнул, что нынешняя попытка госперевората была предпринята с подачи бывшего мэра Каракаса, основателя социал-демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса. «Агенты правого крыла террористической партии «Народная воля» попытались совершить государственный переворот», — сказал он. «Империя стремится атаковать и свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу», — сказал он.

Мадуро поздравил военное руководство страны, заявив, что попытка госпереворота потерпела неудачу. «Я хочу поздравить вас с твердой, лояльной и смелой позицией, с которой вы руководили разгромом небольшой группы, которая пыталась наполнить Венесуэлу насилием. Я хочу поздравить Верховное военное командование с его смелостью в защите мира», — добавил Мадуро.

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