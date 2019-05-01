Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится на сайте российского МИДа.

В рамках беседы, инициированной американской стороной, МИД подчеркнул, что Вашингтон, вмешиваясь во внутренние дела Венесуэлы, грубо нарушает международное право. «Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями», — уточняется в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарные аспекты взаимодействия в Сирии, а также некоторые вопросы двусторонних отношений.

В конце апреля в Венесуэле возобновились протесты против действующего президента Николаса Мадуро после соответствующего призыва самопровозглашенного президента страны Хуана Гуаидо. На его сторону также перешли некоторые военные. В ночь на 1 мая Мадуро в обращении к нации заявил, что попытка госпереворота была успешно подавлена. По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 110 человек.