Гуаидо объявил операцию по захвату власти в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о подготовке его сторонниками операции «Свобода», целью которой будет захват власти в стране. Фрагмент выступления спикера парламента на пресс-конференции опубликован в Twitter.

По словам Гуаидо, решение провести подобную операцию пришло после задержания руководителя его аппарата Роберто Марреро. «Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции «Свобода». Ждите нас в каждом штате», — заявил он.

Оппозиционер отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не может арестовать его, поэтому глава государства взялся за его близких. Гуаидо подчеркнул, что силовики ищут, угрожают и даже похищают приближенных к нему людей.

​При этом он отметил, что такие действия властей не смогут решить экономический кризис в Венесуэле, а также разрешить вопрос с регулярными перебоями с водой и электричеством.