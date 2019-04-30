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Госпереворот в Венесуэле ,  
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СМИ сообщили о 37 пострадавших во время массовых протестов в Каракасе
К 14:00 по местному времени (21:00 мск) в столице Венесуэлы пострадали 37 человек, пишет портал Noticias de Venezuela. У некоторых, по его данным, огнестрельные ранения, другие получили травмы при столкновениях с военными
Фото: Rayner Peña / EPA / ТАСС

За полдня после начала новой волны массовых митингов в Венесуэле в Каракасе пострадали по меньшей мере 37 человек. Об этом без указания источников информации сообщает местный портал Noticias de Venezuela. Столько человек, отмечает он, обратились к медикам к 14:00 по местному времени (21:00 мск).

У некоторых из них огнестрельные ранения (в том числе дробью), другие получили травмы после того, как на них наехал военный автомобиль. Также среди пострадавших, пишет Noticias de Venezuela, один сотрудник венесуэльской Нацгвардии.

По меньшей мере семь раненых, замечает портал в другом материале, были госпитализированы с огнестрельными ранениями, все они демонстранты. По словам родственников, эти люди пытались перекрыть шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе, после чего там произошли столкновения оппозиции со сторонниками действующего президента республики Николаса Мадуро.

Еще 12 человек, отмечает Noticias de Venezuela, поступили в больницу с признаками удушья из-за слезоточивого газа, который власти использовали, чтобы разогнать протестующих.

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Также один мужчина, по информации портала, поступил в больницу с огнестрельным ранением в другом регионе страны — штате Варгас. Похоже, полицейские стреляли в него прямо в упор, замечает Noticias de Venezuela.

Новая волна массовых митингов началась в Венесуэле 30 апреля. Это произошло после того, как самопровозглашенный президент республики, спикер местной Нацассамблеи Хуан Гуаидо объявил о том, что к венесуэльской оппозиции присоединились «основные воинские части республиканских Вооруженных сил». Вместе с этим он объявил о начале финальной стадии операции «Свобода», которая направлена на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. Людей он призвал выйти на улицы.

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Одновременно с этим о новой попытке госпереворота в стране сообщил министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Власти, отмечал он, пытаются «обезвредить небольшую группу военных-предателей», которые способствуют военному перевороту.

Одни из первых столкновений между сторонниками Гуаидо и Мадуро произошли у авиабазы Ла-Карлота в Каракасе. Туда, по оценкам El Pais, пришли сотни людей, чтобы попросить венесуэльских военнослужащих присоединиться к оппозиции. Однако чтобы разогнать протестующих, власти использовали слезоточивый газ. Там же, по словам очевидцев, произошла перестрелка между людьми в военной форме, которые сопровождали Гуаидо, и солдатами, поддерживающими Мадуро, писал Reuters. О раненных или погибших в результате происшествия не сообщалось.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, Каракас, массовые протесты, пострадавшие
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