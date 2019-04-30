СМИ сообщили о 37 пострадавших во время массовых протестов в Каракасе

СМИ сообщили о 37 пострадавших во время массовых протестов в Каракасе

К 14:00 по местному времени (21:00 мск) в столице Венесуэлы пострадали 37 человек, пишет портал Noticias de Venezuela. У некоторых, по его данным, огнестрельные ранения, другие получили травмы при столкновениях с военными

Фото: Rayner Peña / EPA / ТАСС

За полдня после начала новой волны массовых митингов в Венесуэле в Каракасе пострадали по меньшей мере 37 человек. Об этом без указания источников информации сообщает местный портал Noticias de Venezuela. Столько человек, отмечает он, обратились к медикам к 14:00 по местному времени (21:00 мск).

У некоторых из них огнестрельные ранения (в том числе дробью), другие получили травмы после того, как на них наехал военный автомобиль. Также среди пострадавших, пишет Noticias de Venezuela, один сотрудник венесуэльской Нацгвардии.

По меньшей мере семь раненых, замечает портал в другом материале, были госпитализированы с огнестрельными ранениями, все они демонстранты. По словам родственников, эти люди пытались перекрыть шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе, после чего там произошли столкновения оппозиции со сторонниками действующего президента республики Николаса Мадуро.

Еще 12 человек, отмечает Noticias de Venezuela, поступили в больницу с признаками удушья из-за слезоточивого газа, который власти использовали, чтобы разогнать протестующих.