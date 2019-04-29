Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Чувствую себя хорошо, меня уже выписали из больницы несколько дней назад. Вы меня застали за работой над очерком о [драматурге и поэте] Николае Эрдмане», — сказал он.

Быков добавил, что начнет снова читать лекции после майских праздников.

16 апреля Быкова госпитализировали в Уфе в тяжелом состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому. В Минздраве Башкирии сообщали, что писателя отправили в больницу с подозрением на инсульт. Впоследствии его жена рассказала, что инсульта у Быкова не было.