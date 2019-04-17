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Chevron $146 (+20,4%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Минздрав Башкирии сообщил о тяжелом состоянии писателя Быкова
Диагноз «инсульт» пока не подтвердился, с писателем работают «лучшие специалисты», рассказали власти региона
Дмитрий Быков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Башкирии.

«Этот диагноз не подтвержден, но состояние писателя остается стабильно тяжелым. С ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента», — сказали в пресс-службе.

В минздраве Башкирии также добавили, что о здоровье писателя проинформирован врио главы региона Радий Хабиров, ситуация находится у него под контролем.

Общество
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Основатель лектория «Прямая речь», на мероприятии которого должен был выступить Быков, Светлана Большакова заявила РБК, что «слухи об инсульте абсолютно ложные». «Проходит обследование, больше ничего не могу сказать», — добавила она.

Лекторий уже сообщил о переносе лекций Быкова, которые должны были пройти 17 апреля в Москве и 21 апреля в Риге.

«Эхо Москвы» со ссылкой на источники ранее передавало, что писателя госпитализировали из-за хронического заболевания. ​Быкову 51 год.

Автор: Екатерина Костина
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Дмитрий Быков
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