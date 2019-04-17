Минздрав Башкирии сообщил о тяжелом состоянии писателя Быкова

Диагноз «инсульт» пока не подтвердился, с писателем работают «лучшие специалисты», рассказали власти региона

Дмитрий Быков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Башкирии.

«Этот диагноз не подтвержден, но состояние писателя остается стабильно тяжелым. С ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента», — сказали в пресс-службе.

В минздраве Башкирии также добавили, что о здоровье писателя проинформирован врио главы региона Радий Хабиров, ситуация находится у него под контролем.

Основатель лектория «Прямая речь», на мероприятии которого должен был выступить Быков, Светлана Большакова заявила РБК, что «слухи об инсульте абсолютно ложные». «Проходит обследование, больше ничего не могу сказать», — добавила она.