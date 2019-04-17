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Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова в искусственную кому

Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, в медикаментозную кому, сообщил агентству новостей «Москва» главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов.

«Консилиум прошел, переводить в Москву Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием», — сказал Молчанов.

Ранее сообщалось, что Быков госпитализирован с подозрением на инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.

После госпитализации писателя глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила провести консультации с участием главных внештатных врачей Минздрава.

Теги: Дмитрий Быков
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