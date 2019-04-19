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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Муратов и Венедиктов подтвердили транспортировку Быкова из Уфы в Москву

Журналист и один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов подтвердил РБК, что писателя Дмитрия Быкова, ранее госпитализированного в одну из больниц Уфы, доставили на самолете для лечения в одной из больниц Москвы.

«Перелет перенес отлично, перелет был долгий, не самый новый самолет, но врачи замечательные. На самом деле все хорошо», — сказал Муратов, не называя название медучреждения, в которое был доставлен писатель.

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Появилось видео транспортировки Дмитрия Быкова из больницы в Уфе

Эту же информацию подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Дмитрий Быков доставлен в одну из московских клиник. Перелет из Уфы перенес хорошо. Состояние по-прежнему тяжелое, но стабильное», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

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Ранее сообщалось, что самолет с писателем приземлился в Москве. Писателя сопровождают его супруга и бригада медиков. Состояние 51-летнего Быкова по-прежнему тяжелое, но стабильное. Алексей Венедиктов сообщал о решении консилиума врачей перевезти писателя в Москву, где дальнейшее лечение Быкова будет определено вместе с врачами из ​столичного госпиталя имени Бурденко.​

Быкова с подозрением на инсульт госпитализировали 17 апреля в одну из больниц Уфы. В город он приехал, чтобы выступить с лекцией. Позже врачи ввели писателя в медикаментозную кому.

Теги: Дмитрий Быков, госпитализация, Дмитрий Муратов
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