Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Сообщения о том, что в больницу публицист попал из-за диабета, гипертонии или алкогольных и наркотических «излишеств», Быков опроверг. Причиной, по его словам, стало отравление, однако чем именно он отравился, пока неизвестно

Дмитрий Быков (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Писатель Дмитрий Быков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», который он провел из больницы, рассказал о причине своей госпитализации.

По его словам, он попал в больницу из-за отравления. При этом писатель отметил, что пока врачи не смогли установить причину отравления. «Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: «Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело», — рассказал Быков.

Кроме того, он опроверг появлявшуюся ранее информацию о том, что его госпитализировали из-за диабета, гипертонии или алкогольных и наркотических «излишеств».

«Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание», — заключил Быков.