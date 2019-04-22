Писатель Быков сообщил о планах вскоре «вернуться в строй»

Писатель Дмитрий Быков, который ранее был госпитализирован, написал в Instagram, что собирается «вернуться в строй» как можно скорей.

«Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки», — отметил он.

«Был у него сейчас, болтает вовсю», — сообщил РБК издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Пока не выписали, еще сколько-то в реанимации проведет, потом в общей (палате)», — добавил он.

Быков был госпитализирован 15 апреля в Уфе, куда он приехал, чтобы выступить с лекцией. В тот же день его ввели в искусственную кому. Позднее писателя доставили в одну из больниц Москвы.