Жена Дмитрия Быкова опровергла сообщения об инсульте у писателя

Жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова заявила, что у писателя нет инсульта, сообщает телеканал «360».

«Инсульта нет. Что Венедиктов написал — тому и верить», — сказала Лукьянова.

Ранее главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил,что Быков второй день находится в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. «Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет», — написал Венедиктов в своем Telegram.

Быков был госпитализирован в Уфе с подозрением на инсульт, который в итоге не подтвердился, рассказывали ранее в Минздраве Башкирии. Писатель находится в стабильном тяжелом состоянии. «Эхо Москвы» со ссылкой на источники писало, что Быков попал в больницу из-за хронического заболевания.