Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Публицист попал в больницу в Уфе, где должен был выступить с лекцией. По информации СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт

Дмитрий Быков (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда-Уфа» со ссылкой на источник.

«Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт», — заявил собеседник издания.

Эту информацию также подтвердил источник издания «Уфа1.ру».

Жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова не стала комментировать информацию о госпитализации писателя. «Ничего не скажу, комментариев не даю», — сказала она РБК.

На сайте лектория «Прямая речь» сообщается о переносе двух лекций Быкова, которые были запланированы на 17 и 21 апреля. «Никаких комментариев», — заявила РБК основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова.