Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда-Уфа» со ссылкой на источник.
«Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт», — заявил собеседник издания.
Эту информацию также подтвердил источник издания «Уфа1.ру».
Жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова не стала комментировать информацию о госпитализации писателя. «Ничего не скажу, комментариев не даю», — сказала она РБК.
На сайте лектория «Прямая речь» сообщается о переносе двух лекций Быкова, которые были запланированы на 17 и 21 апреля. «Никаких комментариев», — заявила РБК основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова.