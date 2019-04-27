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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Новак создал межведомственную комиссию из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создана межведомственная комиссия для проверки нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу «Дружба». 

В комиссию включат руководителей и заместителей Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также ПАО «Транснефть».

Бизнес
Кто испортил «Дружбу»

Ранее Медведев поручил в течение семи дней провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» при поставках в Белоруссию, наказать виновных, а также направить материалы проверки в Генпрокуратуру. 

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявляла, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».

Общество
Самарская компания ответила на обвинение «Транснефти» в загрязнении нефти

23 апреля замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил о приостановке экспорта бензина и других светлых нефтепродуктов (дизельное топливо, авиационный керосин и т.д.).

Как заявлял официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, вброс некачественной нефти в трубопровод, по которому Россия осуществляет поставку сырья в Европу, был сделан умышленно через компанию «СамараТрансНефть-терминал», находящуюся в стадии банкротства. Он указал, что в Самаре, а также в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему.

Экономика
Минэнерго предложило смешать чистую и грязную нефть в «Дружбе»

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко,
не исключил привлечения спецслужб для расследования по этому поводу.

Теги: Минэнерго России, Александр Новак, «Дружба», «Транснефть», загрязнение
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