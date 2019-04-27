Новак создал межведомственную комиссию из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева создана межведомственная комиссия для проверки нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу «Дружба».

В комиссию включат руководителей и заместителей Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также ПАО «Транснефть».

Ранее Медведев поручил в течение семи дней провести проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба» при поставках в Белоруссию, наказать виновных, а также направить материалы проверки в Генпрокуратуру.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявляла, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».