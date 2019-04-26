Минэнерго предложило смешать чистую и грязную нефть в «Дружбе»

В Министерстве энергетики считают, что качество загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба» можно улучшить, смешав ее с чистой. Всего было загрязнено более 1 млн т нефти, и она не является «потерянной», добавили в ведомстве

Павел Сорокин (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Выступая после встречи операторов магистрального нефтепровода «Дружба» в Минске, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что качество «грязной» нефти, попавшей в трубопровод, можно нормализовать, сообщает агентство «РИА Новости». Для этого в нее надо подмешивать чистую нефть.

«Нефть является таким товаром, который можно смешивать. То есть те показатели концентрации хлоридов, которые сейчас есть в трубе на определенных участках, возможно, будут достигать приемлемых уровней за счет смешения с чистой нефтью», — сказал Сорокин. По его словам, качество нефти таким образом можно «нормализовать» в «обозримом будущем». «То есть это не потерянная нефть», — добавил он.

Сорокин также заверил, что чистая нефть придет на нефтеперерабатывающий завод в белорусский Мозырь в начале мая. Через две недели после пересечения российско-белорусской границы она достигнет территории Польши.

Замминистра подчеркнул, что в Минске участники совещания не обсуждали вопросы компенсации или возможный ущерб, поскольку на данный момент это невозможно. Главное, по его словам, — восстановить нормальное функционирование «Дружбы».