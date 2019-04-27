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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Медведев поручил за неделю найти виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в течение семи дней провести проверку нарушений показателей качества нефти в нефтепроводе «Дружба» и привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится на сайте правительства.

Поручение дано Минпромторгу, Федеральной антимонопольной службе и Ростехнадзору, результаты проверки должны быть направлены в правоохранительные органы. Кроме того, Медведев потребовал от указанных ведомств разработать предложения по улучшению регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти.

Бизнес
Кто испортил «Дружбу»

Ранее «Транснефть», оператор «Дружбы», сообщала, что вброс некачественной нефти в трубопровод, по которому Россия поставляет сырье в Европу, произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся в стадии банкротства. По факту произошедшего, указывали в компании, возбуждено уголовное дело.

Впрочем, в самарской компании заявили, что узел слива, через который происходил вброс, компания продала еще в 2017 году.​ «Роснефть», продавец топлива в Европу, предупреждала, что в случае претензий со стороны покупателей возмещать ущерб будет «Транснефть».

Президент Владимир Путин допускал, что для установления ответственных могут быть привлечены специальные службы.

Теги: Дмитрий Медведев, «Дружба», «Транснефть»
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