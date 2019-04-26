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Starbucks $89 (+14,94%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо. Об этом в своем Twitter сообщил телеканал News First со ссылкой на официального представителя ВМС. По данным телеканала, у задержанных изъяли 1 кг взрывчатого вещества С-4. Об этом также сообщают порталы Ada Derana и Lankadeepa. Кроме того, информацию со ссылкой на пресс-секретаря ВМС Шри-Ланки подтвердил корреспондент BBC.

21 апреля во время празднования Пасхи на Шри-Ланке прогремела серия взрывов. Сработали устройства, заложенные в трех католических церквях и трех отелях класса люкс в Коломбо. Позднее взрывы произошли на западе острова и в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным властей, в результате терактов погибли 250–260 человек, еще около 500 считаются пострадавшими.

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Ответственность за произошедшее взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Полиция ищет 140 человек, подозреваемых в связях с террористами. По предварительным данным силовиков, организатор терактов — боевик Захран Хашим, который погиб при взрыве в отеле Shangri-La.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

26 апреля полиция провела спецоперацию в городе Калмунай, во время которой подозреваемые в участии в терактах открыли по силовикам ответный огонь. Впоследствии в городе произошли три взрыва, информации о жертвах не было. Во время обысков в доме у предполагаемых террористов были обнаружены взрывчатое вещество, пояс смертника, а также флаги, имеющие отношение к ИГ. По данным BBC, полиция, по последней информации, задержала в общей сложности семерых подозреваемых в причастности к терактам.

Теги: Шри-Ланка, задержанные, взрывчатка
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