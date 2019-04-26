На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо. Об этом в своем Twitter сообщил телеканал News First со ссылкой на официального представителя ВМС. По данным телеканала, у задержанных изъяли 1 кг взрывчатого вещества С-4. Об этом также сообщают порталы Ada Derana и Lankadeepa. Кроме того, информацию со ссылкой на пресс-секретаря ВМС Шри-Ланки подтвердил корреспондент BBC.

21 апреля во время празднования Пасхи на Шри-Ланке прогремела серия взрывов. Сработали устройства, заложенные в трех католических церквях и трех отелях класса люкс в Коломбо. Позднее взрывы произошли на западе острова и в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным властей, в результате терактов погибли 250–260 человек, еще около 500 считаются пострадавшими.

Ответственность за произошедшее взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Полиция ищет 140 человек, подозреваемых в связях с террористами. По предварительным данным силовиков, организатор терактов — боевик Захран Хашим, который погиб при взрыве в отеле Shangri-La.