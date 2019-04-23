ИГ взяло на себя ответственность за взрыве на Шри-ланке

ИГ взяло на себя ответственность за взрыве на Шри-ланке

Подтверждений своей причастности к атакам на церкви и гостиницы Шри-Ланки ИГ не представила. Ранее ланкийские власти назвали теракты местью за взрывы в мечетях в Новой Зеландии

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек. Об этом со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq сообщает Reuters.

О заявлении ИГ сообщает и портал SITE, который специализируется на мониторинге экстремистских сайтов.

Подтверждений причастности к атакам на церкви и гостиницы Шри-Ланки ИГ не представила.

Ранее во вторник министр обороны и средств массовой информации Шри-Ланки Руван Вийевардене назвал теракты акцией экстремистов, проведенной в качестве «возмездия» за атаку на мечеть новозеландского города Крайстчёрч в середине марта 2019 года.

Однако старший научный сотрудник Института стратегического диалога Амарнат Амарасингам, изучающий вопросы гражданской войны на Шри-Ланке, отмечает, что в заявлении ИГ Крайстчёрч не упоминается