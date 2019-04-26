Подозреваемый в организации терактов на Шри-Ланке погиб при взрыве отеля

Подозреваемый в организации терактов на Шри-Ланке погиб при взрыве отеля

Подозреваемый в организации серии взрывов на Шри-Ланке боевик Захран Хашим погиб при теракте в отеле Shangri-La. Об этом журналистам заявил президент страны Майтрипала Сирисена, передает NDTV.

«Разведывательные службы сообщили мне, что Захран был убит во время нападения на Shangri-La», — уточнил он.

Согласно заявлению президента, Хашим появился на видео, выпущенном ИГ (запрещена в России), однако правоохранители не сразу определили его местонахождение.

Ранее Сирисена сообщил, что полиция разыскивает 140 человек, подозреваемых в связях с ИГ, которая взяла на себя ответственность за серию взрывов.