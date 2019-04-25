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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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CNN назвал террористов из Шри-Ланки сыновьями крупного экспортера специй
Двое из террористов-смертников, устроивших атаки на Шри-Ланке, были сыновьями одного из крупнейших экспортеров специй, узнал телеканал CNN. Речь идет об основателе компании Ishana Exports, базирующейся в Коломбо
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Среди террористов-смертников, устроивших серию взрывов на Шри-Ланке были два брата Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Их отец, Мохамед Ибрагим, является основателем компании Ishana Exports, базирующейся в Коломбо, которая на своем сайте называет себя «крупнейшим экспортером специй из Шри-Ланки с 2006 года».

По данным собеседников телеканала, Мохамед Ибрагим был среди десятков людей, которые были задержаны после атак. Сообщается о наличии видеозаписи, на которой полиция уводит Ибрагима. Каких-либо обвинений против него не выдвинуто, знают собеседники телеканала.

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Сообщается, что братьям около 30 лет. Их личности были впервые раскрыты индийским новостным изданием Firstpost со ссылкой на разведывательные источники в Индии. По словам соседей и членов мусульманской общины Коломбо, Ибрагимы являются одной из самых богатых мусульманских семей в столице, имеющих связи с деловой и политической элитой страны.

CNN не удалось связаться с Мохамедом Ибрагимом или другими членами его семьи для комментариев.

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Телеканал также приводит слова министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардене, сказанные им в среду на пресс-конференции. В частности, он заявил, что лица, причастные к взрывам, были хорошо образованными, из состоятельных семей и финансово независимыми. Он назвал это «тревожным фактором».

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Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

По последним данным в результате серии взрыв на Шри-ланке, которые прогремели в минувшее воскресенье погибли 359 человек, еще 500 пострадали. Всего прогремели восемь взрывов — в столице страны Коломбо, ее пригородах, в городе Негомбо и городе Баттикалоа на восточном побережье острова. Три — в католических церквях, где верующие отмечали Пасху, остальные в отелях.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Шри-Ланка, теракты, взрывы
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