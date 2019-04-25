CNN назвал террористов из Шри-Ланки сыновьями крупного экспортера специй

Двое из террористов-смертников, устроивших атаки на Шри-Ланке, были сыновьями одного из крупнейших экспортеров специй, узнал телеканал CNN. Речь идет об основателе компании Ishana Exports, базирующейся в Коломбо

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Среди террористов-смертников, устроивших серию взрывов на Шри-Ланке были два брата Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Их отец, Мохамед Ибрагим, является основателем компании Ishana Exports, базирующейся в Коломбо, которая на своем сайте называет себя «крупнейшим экспортером специй из Шри-Ланки с 2006 года».

По данным собеседников телеканала, Мохамед Ибрагим был среди десятков людей, которые были задержаны после атак. Сообщается о наличии видеозаписи, на которой полиция уводит Ибрагима. Каких-либо обвинений против него не выдвинуто, знают собеседники телеканала.

Сообщается, что братьям около 30 лет. Их личности были впервые раскрыты индийским новостным изданием Firstpost со ссылкой на разведывательные источники в Индии. По словам соседей и членов мусульманской общины Коломбо, Ибрагимы являются одной из самых богатых мусульманских семей в столице, имеющих связи с деловой и политической элитой страны.

CNN не удалось связаться с Мохамедом Ибрагимом или другими членами его семьи для комментариев.