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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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На Шри-Ланке во время полицейской спецоперации произошло три взрыва

Три взрыва произошли на Шри-Ланке в городе ​Калмунай. Об этом в аккаунте в Twitter сообщает местный портал News 1st‏ со ссылкой на пресс-секретаря армии республики.

​«Сообщается о трех взрывах в районе Саинхамаруду в Калмунае», — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что полицейские на Шри-Ланке обнаружили место, где, возможно, изготавливали пояса смертников для участников терактов, совершенных 21 апреля. Они проводили спецоперацию, однако неизвестные открыли по ним огонь.

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На Шри-Ланке подозреваемые в участии в терактах обстреляли полицейских

По данным издания Adaderana, один или два подозреваемых подорвали себя после перестрелки с полицейскими. Информации о жертвах взрывов в настоящее время нет.

21 апреля во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке произошло несколько взрывов. Сообщалось о 350 погибших и 500 пострадавших. Однако позднее власти страны заявили, что число жертв может быть меньше — 250–260 человек.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Полиция ищет 140 человек, подозреваемых в связях с ИГ.

Теги: Шри-Ланка, взрывы, смертники
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