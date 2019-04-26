На Шри-Ланке во время полицейской спецоперации произошло три взрыва

На Шри-Ланке во время полицейской спецоперации произошло три взрыва

Три взрыва произошли на Шри-Ланке в городе ​Калмунай. Об этом в аккаунте в Twitter сообщает местный портал News 1st‏ со ссылкой на пресс-секретаря армии республики.

​«Сообщается о трех взрывах в районе Саинхамаруду в Калмунае», — отмечает портал.

Ранее сообщалось, что полицейские на Шри-Ланке обнаружили место, где, возможно, изготавливали пояса смертников для участников терактов, совершенных 21 апреля. Они проводили спецоперацию, однако неизвестные открыли по ним огонь.

По данным издания Adaderana, один или два подозреваемых подорвали себя после перестрелки с полицейскими. Информации о жертвах взрывов в настоящее время нет.