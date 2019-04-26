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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Силовики нашли флаги ИГ и взрывчатку в доме террористов на Шри-Ланке

Сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обнаружили взрывчатые вещества во время спецоперации против предполагаемых террористов. Об этом сообщает портал Adaderana.

Правоохранительные органы изъяли взрывчатое вещество и 100 тыс. железных шариков, а также дроны и как минимум один пояс смертника. Они также нашли одежду и флаги, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

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Портал News 1st‏ со ссылкой на пресс-секретаря Военно-морских сил (ВМС) страны сообщает, что на железнодорожной станции в прибрежном районе муниципалитета Коломбо задержали трех подозреваемых в совершении терактов. При этом у них обнаружили 1 кг взрывчатки.

Во время спецоперации в городе Калмунай подозреваемые в участии в терактах 21 апреля открыли ответный огонь по полицейским. Впоследствии произошли три взрыва, которые совершили террористы-смертники.

Взрывы на Шри-Ланке произошли 21 апреля, когда праздновалась католическая Пасха. Они прогремели в храмах, отелях и жилом комплексе. В результате погибли около 250 человек, ранения получили еще 500.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Полицейские заподозрили в организации терактов боевика Захран Хашим, который погиб при взрыве в отеле Shangri-La. Ответственность за произошедшее взяла на себя ИГ.

Теги: Шри-Ланка, Теракт, «Исламское государство»
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