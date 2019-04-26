Силовики нашли флаги ИГ и взрывчатку в доме террористов на Шри-Ланке

Силовики нашли флаги ИГ и взрывчатку в доме террористов на Шри-Ланке

Сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обнаружили взрывчатые вещества во время спецоперации против предполагаемых террористов. Об этом сообщает портал Adaderana.

Правоохранительные органы изъяли взрывчатое вещество и 100 тыс. железных шариков, а также дроны и как минимум один пояс смертника. Они также нашли одежду и флаги, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Портал News 1st‏ со ссылкой на пресс-секретаря Военно-морских сил (ВМС) страны сообщает, что на железнодорожной станции в прибрежном районе муниципалитета Коломбо задержали трех подозреваемых в совершении терактов. При этом у них обнаружили 1 кг взрывчатки.

Во время спецоперации в городе Калмунай подозреваемые в участии в терактах 21 апреля открыли ответный огонь по полицейским. Впоследствии произошли три взрыва, которые совершили террористы-смертники.