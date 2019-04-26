На Шри-Ланке подозреваемые в участии в терактах обстреляли полицейских

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,75 +0,10 EUR Бирж. 72,23 +0,25 Brent 72,03 -3,90% USD Нал. 65,27 64,32 EUR Нал. 72,76 71,71 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1156 +0,0026 BTC/USD Бирж. 5 391,36 +170,36 IMOEX 2 560,32 -0,02% RTSI 1 245,62 -0,03% DJIA 26 486,61 +0,09% Nasdaq 8 108,55 -0,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+16,05%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+16,05%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 12:22
В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500 Финансы, 18:37 Президент Франции пошел на серьезные уступки желтым жилетам Политика, 18:36 Как экономить на командировках и мотивировать сотрудников кэшбэком РБК и Промсвязьбанк, 18:27 Площадь пожара на «Красмаше» выросла до 24 тыс. кв. м Общество, 18:26 В «Траснефти» сообщили об уголовном деле из-за «грязной» нефти в «Дружбе» Бизнес, 18:22 Группа «Илим» Смушкина отчиталась о росте выручки на 40% в 2018 году Бизнес, 18:16 Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы Общество, 18:13 Fitch оценило потерю банками капитала из-за новых МСФО почти в ₽1 трлн Финансы, 18:09 Гендиректор Wheely сообщил о переносе штаб-квартиры компании в Лондон Бизнес, 18:08 Бывший капитан «Рубина» Сесар Навас получил работу в клубе Спорт, 18:03 На Шри-Ланке подозреваемые в участии в терактах обстреляли полицейских Общество, 18:01 Шоппинг будущего: магазины без касс. Дайджест иностранных СМИ Pro, 18:00 Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 18:00 Глава Пентагона нецензурно отозвался о программе истребителей F-35 Политика, 17:56
Общество ,  
0 
На Шри-Ланке подозреваемые в участии в терактах обстреляли полицейских

На Шри-Ланке полицейские обнаружили место, где, как предполагается, изготавливались пояса смертников для участников терактов 21 апреля. Как сообщает издание Onlanka со ссылкой на представителя МВД Рувана Гунасекары, отряд специального назначения проводил операцию в городе Саинхамараду на востоке страны, но столкнулся там с сопротивлением неизвестных, открывших огонь. О том, есть ли убитые и раненые, в полиции пока не говорят.

Ранее власти Шри-Ланки подтвердили, что организатором терактов был некий Захрам Хашим, который был членом экстремистской группировки Thouheeth Jamath (Таухид Джамаат), а позже создал собственную организацию. Именно он появился на видео, в котором взял ответственность за нападение от имени «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации.

Хашим был одним из смертников, взорвавшихся в гостинице Shangri-La в столице Шри-Ланки Коломбо.

Теракты на Шри-Ланке произошли 21 апреля, на католическую Пасху. Три взрыва прогремели в храмах, еще три — в люксовых отелях в столице, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. В результате погибли около 250 человек, еще более 500 человек получили ранения.
Теги: Шри-Ланка, обстрел, полиция
Материалы по теме
Подозреваемый в организации терактов на Шри-Ланке погиб при взрыве отеля
Общество
Глава полиции Шри-Ланки решил уйти в отставку после терактов на Пасху
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter