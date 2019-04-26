На Шри-Ланке подозреваемые в участии в терактах обстреляли полицейских

На Шри-Ланке полицейские обнаружили место, где, как предполагается, изготавливались пояса смертников для участников терактов 21 апреля. Как сообщает издание Onlanka со ссылкой на представителя МВД Рувана Гунасекары, отряд специального назначения проводил операцию в городе Саинхамараду на востоке страны, но столкнулся там с сопротивлением неизвестных, открывших огонь. О том, есть ли убитые и раненые, в полиции пока не говорят.

Ранее власти Шри-Ланки подтвердили, что организатором терактов был некий Захрам Хашим, который был членом экстремистской группировки Thouheeth Jamath (Таухид Джамаат), а позже создал собственную организацию. Именно он появился на видео, в котором взял ответственность за нападение от имени «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации.

Хашим был одним из смертников, взорвавшихся в гостинице Shangri-La в столице Шри-Ланки Коломбо.