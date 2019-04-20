Основатель лектория «Прямая речь» сообщила об улучшении состояния Быкова

Медики фиксируют положительную динамику в состоянии здоровья писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного ранее в московскую больницу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова.

«Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля», — написала Большакова.

Ранее супруга Быкова Ирина Лукьянова сообщала об улучшении состояния здоровья писателя. «Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет», — заявляла она.

Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг информацию СМИ о том, что у писателя был диагностирован инфаркт головного мозга.

Дмитрия Быкова с подозрением на инсульт госпитализировали 17 апреля в Уфе, куда он приехал для выступления с лекцией. В тот же день врачи были вынуждены ввести 51-летнего писателя в искусственную кому. После госпитализации глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила провести консультации с участием главных внештатных врачей Минздрава. Через два дня врачи решили перевезти писателя в одну из столичных больниц.