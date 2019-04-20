Основатель лектория «Прямая речь» сообщила об улучшении состояния Быкова

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,56 63,71 EUR Нал. 72,67 71,71 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 348,60 +30,50 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Reuters узнал о расследовании прокуратуры Судана против экс-президента Политика, 15:41 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 15:30 В Ленинском районе Подмосковья без света остались более 120 тыс. человек Общество, 15:23 Основатель лектория «Прямая речь» сообщила об улучшении состояния Быкова Общество, 15:10 В МВД начали проверку после сообщений о драке полицейских на юге Москвы Общество, 14:50 В штабе Зеленского разъяснили его слова о повстанцах в ДНР и ЛНР Политика, 14:49 Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье Общество, 14:30 Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн Спорт, 14:30 Минкомсвязь переписала запрет для иностранцев на владение российскими СМИ Технологии и медиа, 14:20 ГИБДД подтвердила планы увеличить задания для сдачи экзаменов на права Общество, 14:13 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 14:00 «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей Спорт, 13:43 Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Политика, 13:39 В ВСУ после слов Зеленского заявили об отсутствии в ЛНР и ДНР повстанцев Политика, 13:37
Общество ,  
0 
Основатель лектория «Прямая речь» сообщила об улучшении состояния Быкова

Медики фиксируют положительную динамику в состоянии здоровья писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного ранее в московскую больницу. Об этом сообщила на своей странице в Facebook основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова.

«Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова. Суббота, 20 апреля», — написала Большакова.

Общество
Венедиктов сообщил о решении врачей перевезти Дмитрия Быкова в Москву

Ранее супруга Быкова Ирина Лукьянова сообщала об улучшении состояния здоровья писателя. «Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет», — заявляла она.

Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг информацию СМИ о том, что у писателя был диагностирован инфаркт головного мозга.

Дмитрия Быкова с подозрением на инсульт госпитализировали 17 апреля в Уфе, куда он приехал для выступления с лекцией. В тот же день врачи были вынуждены ввести 51-летнего писателя в искусственную кому. После госпитализации глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила провести консультации с участием главных внештатных врачей Минздрава. Через два дня врачи решили перевезти писателя в одну из столичных больниц.

Теги: Дмитрий Быков, госпитализация
Материалы по теме
Самолет с находящимся в искусственной коме Дмитрием Быковым сел в Москве
Общество
Жена Дмитрия Быкова сообщила об отсутствии изменений в его состоянии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter