Супруга сообщила об улучшении состояния Дмитрия Быкова

Состояние писателя Дмитрия Быкова немного улучшилось, сообщила его жена Ирина Лукьянова.

«Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет», — написала она на своей странице в Facebook.

Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе с подозрением на инсульт. Его ввели в искусственную кому. На следующий день писателя перевезли в московскую больницу. ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии сообщил, что у Быкова инфаркт головного мозга.

Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опровергли эту информацию.