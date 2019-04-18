Венедиктов сообщил о решении врачей перевезти Дмитрия Быкова в Москву

Венедиктов сообщил о решении врачей перевезти Дмитрия Быкова в Москву

Консилиум врачей принял решение перевезти в Москву писателя Дмитрия Быкова, которого госпитализировали в Уфе. Об этом в Telegram написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику», — сообщил он.

Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля с подозрением на инсульт. Позднее диагноз не подтвердился. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила провести телемедицинскую консультацию с участием главных внештатных врачей ведомства для оценки состояния здоровья Быкова.

Позднее Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому. При этом главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов заявил, что пока Быкова переводить на лечение в Москву не будут. В свою очередь Алексей Венедиктов сообщил РБК, что дальнейшее лечение Быкова планируется определить вместе с врачами из ​столичного госпиталя имени Бурденко.