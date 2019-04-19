Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

Сообщения о том, что у писателя Дмитрия Быкова диагностирован инфаркт головного мозга не соответствуют истине. Об этом заявил РБК издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Вранье полное, просто лажа», — сказал Муратов.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также опроверг диагноз. «Инфаркт головного мозга» — это инсульт, который давно опровергнут», — сообщил он РБК.

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель. «Диагноз — инфаркт головного мозга. Сделана компьютерная томография головного мозга», — рассказал собеседник агентства.

Дмитрий Быков был госпитализирован 17 апреля в Уфе, куда он приехал для выступления с лекцией. В тот же день врачи были вынуждены ввести Быкова в искусственную кому. После госпитализации глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила провести консультации с участием главных внештатных врачей Минздрава.