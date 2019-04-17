Скворцова поручила провести телеконсилиум о состоянии писателя Быкова

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила провести телемедицинскую консультацию с участием главных внештатных врачей ведомства для оценки состояния здоровья писателя Дмитрия Быкова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

В частности, планируется привлечь специалистов по неврологии, анестезиологии и реаниматологии, а также экспертов Национального исследовательского центра эндокринологии. «По результатам телеконсилиума будет принято решение о дальнейших действиях медиков», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее 51-летний Быков был госпитализирован в Уфе с подозрением на инсульт, сообщал Минздрав Башкирии. В ведомстве подчеркнули, что этот диагноз не подтвержден, а состояние писателя остается стабильно тяжелым. «Эхо Москвы» со ссылкой на источники писало, что Быкова госпитализировали из-за хронического заболевания.