Настоятель Нотр-Дама предупредил о закрытии собора на пять лет

Настоятель Нотр-Дама предупредил о закрытии собора на пять лет

Пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери будет закрыт в течение пяти-шести лет, заявил его настоятель Патрик Шове. Об этом сообщает Associated Press. Он заметил, что часть здания была серьезно повреждена.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 16 апреля, что собор нужно отремонтировать за пять лет. Ранее представитель реставрационной компании SOCRA Патрик Палем говорил, что реконструкция здания займет 15-20 лет.

Для восстановления собора Макрон объявил международную фандрайзинговую кампанию. По данным RTL, за полтора дня сумма пожертвований составила €1 млрд.