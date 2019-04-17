Прокуратура узнала о 23 минутах опоздания с вызовом пожарных в Нотр-Дам

Пожарные могли приехать на полчаса раньше в Нотр-Дам, однако все это время сотрудники собора не вызывали их, пытаясь самостоятельно объяснить срабатывание сигнализации

Фото: Michel Euler / AP

Как выяснили сотрудники парижской прокуратуры, пожарная сигнализация впервые сработала в соборе Парижской Богоматери в 18:20 по местному времени, сообщает Buzz Feed. Находившиеся в здании сотрудники не вызвали пожарных и попытались самостоятельно найти объяснение. Источник возгорания за 23 минуты они не обнаружили, а пожарных вызвали в 18:43, когда огонь уже охватил верхнюю часть здания.

Выяснить хронологию событий удалось уже в первые сутки расследования. Как заявил прокурор Парижа Реми Хейтц, пока предполагается, что причиной пожара стал несчастный случай, однако «расследование будет долгим и сложным».

Он указал, что после срабатывания пожарной сигнализации служащие выполнили инструкцию, эвакуировав из собора всех посторонних лиц, однако причину не нашли. Его заявление подтверждает и органист Йохан Везо, который рассказал изданию Ouest-France, что в первые 20 минут даже не чувствовал запаха дыма. По его словам, в конечном итоге служащие пришли к выводу, что имело место ложное срабатывание. Тем более, что в соборе были специально обученные люди, которые ежедневно проверяли состояние пожарной безопасности.