Папа римский выразил поддержку Франции после пожара в Нотр-Даме

Папа римский Франциск выразил солидарность народу Франции и молится за парижан и всех католиков после пожара в соборе Нотр-Дам. Об этом сообщил глава пресс-службы Ватикана Алессандро Жизотти.

«Святейший престол с потрясением и печалью услышал весть об ужасном пожаре, который опустошил собор Нотр-Дам, символ христианства во Франции и во всем мире. Мы выражаем нашу солидарность французским католикам и жителям Парижа», — подчеркнул он.

Жизотти добавил, что Ватикан также молится за пожарных и всех, кто помогал спасти собор и реликвии. ​