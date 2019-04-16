Главный орган Нотр-Дама уцелел при пожаре

Главный орган собора Парижской Богоматери не сгорел при пожаре, но мог быть поврежден сильным напором воды при тушении. Об этом заявил BFMTV представитель Нотр-Дама Андре Фино.

Министр культуры Франции Франк Риестер, в свою очередь, заявил в эфире France Inter, что главный орган, снабженный пятью клавиатурами и около 8 тыс. труб, «выглядит так, будто он был сильно поврежден». Тем не менее он подчеркнул, что еще «рано ставить диагноз» музыкальному инструменту.

По данным L'Obs, при пожаре удалось спасти терновый венец, который, согласно христианской традиции, возложили на голову Иисуса незадолго до распятия; фрагмент Животворящего Креста и гвоздь; тунику короля Франции Людовика IX Святого, которую вынесли в самом начале пожара; 16 статуй с крыши собора, которые сняли за несколько дней до происшествия.

Ранее стало известно, что все уцелевшие произведения искусства собора Нотр-Дам де Пари перевезли в мэрию Парижа и позднее передадут на хранение в Лувр.