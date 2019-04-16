Продолжавшийся более 12 часов пожар в Нотр-Дам-де-Пари полностью потушили

Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался более 12 часов, в результате корпус здания уцелел, но были уничтожены практически вся крыша и шпиль Нотр-Дама. Прокуратура ведет расследование, Макрон пообещал восстановить собор

Фото: Yves Herman / Reuters

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари к настоящему моменту окончательно потушен. Об этом заявил официальный представитель корпуса пожарных Парижа Габриэль Плюс, передает BFMTV в Twitter. «Пожар полностью потушен. Теперь специалисты начнут проводить экспертизу», — отметил он.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля, в результате обрушился шпиль и часы собора, сгорела практически вся крыша здания. При пожаре, который продолжался более 12 часов, пострадали двое полицейских и один пожарный, на месте происшествия работали почти 400 пожарных.

Спасенные из огня реликвии и произведения искусства Нотр-Дам-де-Пари доставили в парижскую мэрию. По данным СМИ, их должны будут передать на хранение в музей Лувра.