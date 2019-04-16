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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Продолжавшийся более 12 часов пожар в Нотр-Дам-де-Пари полностью потушили
Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался более 12 часов, в результате корпус здания уцелел, но были уничтожены практически вся крыша и шпиль Нотр-Дама. Прокуратура ведет расследование, Макрон пообещал восстановить собор
Фото: Yves Herman / Reuters

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари к настоящему моменту окончательно потушен. Об этом заявил официальный представитель корпуса пожарных Парижа Габриэль Плюс, передает BFMTV в Twitter. «Пожар полностью потушен. Теперь специалисты начнут проводить экспертизу», — отметил он.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля, в результате обрушился шпиль и часы собора, сгорела практически вся крыша здания. При пожаре, который продолжался более 12 часов, пострадали двое полицейских и один пожарный, на месте происшествия работали почти 400 пожарных.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

Спасенные из огня реликвии и произведения искусства Нотр-Дам-де-Пари доставили в парижскую мэрию. По данным СМИ, их должны будут передать на хранение в музей Лувра.

Видео: Анна Тихомирова

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор и начать международный сбор средств на его реставрацию. Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) выделят €200 млн для Нотр-Дам-де-Пари, семья французских бизнесменов Пино, владеющих компаниями Kering и Artemis — €100 млн, префектура столичного региона Иль-де-Франс также выделит еще €10 млн. В Минкультуры России сообщили РБК, что ведомство рассматривает возможность сбора пожертвований на восстановление Нотр-Дама.

Авторы: Виктория Тютина, Григорий Дубов
Теги: Пожар, Нотр-Дам, ликвидация
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