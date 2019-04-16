Семья Бернара Арно и LVMH пожертвуют €200 млн на реконструкцию Нотр-Дама

Семья Бернара Арно и LVMH пожертвуют €200 млн на реконструкцию Нотр-Дама

Семья Бернара Арно пожертвует €200 млн вслед за семейством бизнесмена и главы компании Kering luxury goods Франсуа Анри Пино, которое выделит €100 млн на восстановление собора, разрушенного пожаром

Фото: Victoria Jones / PA Wire / PA Images / ТАСС

Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) выделят €200 млн на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари, пострадавшего от пожара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление от имени Арно.

«Семья Арно и группа LVMH выражает свою солидарность и объединяется, чтобы помочь восстановить этот необыкновенный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства», — говорится в заявлении.

Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, в свою очередь, объявила, что префектура выделит €10 млн в качестве экстренной помощи на восстановление Нотр-Дама. «Реконструкция потребует значительных средств», — подчеркнула она в радиоэфире Europe 1.

Семья французских бизнесменов-миллиардеров Пино утром 16 апреля сообщила, что выделит €100 млн на реконструкцию собора.