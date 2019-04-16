Двое полицейских и пожарный пострадали при тушении Нотр-Дама

Двое полицейских и пожарный пострадали при тушении Нотр-Дама

В ходе ликвидации пожара в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и один пожарный. Об этом сообщает пожарная служба французской столицы в Twitter.

«После более девяти часов борьбы с огнем почти 400 парижским пожарным удалось ликвидировать возгорание. Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения», — говорится в сообщении.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля в ходе реставрационных работ. В результате обрушились шпиль и часы, сгорела большая часть крыши здания.

На восстановление собора семья французского бизнесмена и владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно пожертвует €200 млн, семья бизнесмена и главы компании Kering luxury goods Франсуа Анри Пино — €100 млн, префектура столичного региона Иль-де-Франс в качестве «экстренной помощи» выделит €10 млн.