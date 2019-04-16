Посла Франции возмутили слова журналиста из Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.

В частности, Дюмонт возмутилась тем, что журналист связал возгорание в соборе с приездом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к президенту Франции Эммануэлю Макрону, о чем Березовец написал в своем в Twitter.

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — написал Березовец.

«Как вам не стыдно!? Позор», — ответила Березовцу Дюмонт, обратившись в записи к аккаунту министра иностранных дел Украины Павлу Климкину и к официальному аккаунту МИД Украины.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. В результате обрушился шпиль и часы. Кроме того, сгорело две трети крыши несущей конструкции здания. Пламенем была охвачена конструкция здания, которую, как отметили в МВД Франции, удалось спасти вместе с двумя башнями собора.

Никто из туристов, находящихся в соборе, не пострадал, так как здание закрылось за пять минут до начала пожара. При этом серьезные ранения получил пожарный.

По факту пожара прокуратура Парижа начала расследование. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал сбор денежных средств посредством международной фандрайзинговой кампании.