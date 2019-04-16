Власти заявили о сохранении конструкции Нотр-Дам де Пари

В МВД ранее допускали, что пожарные уже могут не спасти здание. Однако спустя несколько минут, начальник пожарной охраны заявил: основная конструкция здания спасена. Также от огня удалось сохранить две башни собора

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Начальник пожарной охраны, бригады которой занимались тушением пожара в соборе Парижской богоматери, заявил, что основную структуру здания «полностью» удалось сохранить. Его слова приводит Le Figaro.

Также, указывают CNN и Reuters, от огня получилось сохранить две башни Нотр-Дам де Пари. Об этом журналистам сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньенс. Обе башни собора Парижской Богоматери, по его данным, «в безопасности». «Огонь теперь слабее», — отметил он, добавив, что сейчас сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы сохранить произведения искусства, хранившиеся в соборе.

Известно, что в результате происшествия пострадал один человек. Это пожарный, он получил серьезные ранения, рассказал командир парижской пожарной бригады Жан-Клод Галле. Также огонь, по его данным, разрушил две трети крыши.

Возгорание в Нотр-Дам де Пари произошло вечером 15 апреля. Из-за пожара в здании обрушился шпиль. Реликвии, которые хранились в соборе, по информации его представителя, удалось спасти.