Прокуратура квалифицировала пожар в соборе Нотр-Дам как непредумышленный

Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба из-за пожара в соборе Парижской Богоматери. Об это сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, в качестве возможной причины пожара рассматривается случайность.

Ранее в прокуратуре заявляли, что причиной пожара могли стать реставрационные работы, которые велись на крыше здания. В ходе реставрации были сооружены строительные леса высотой до 100 м. Власти оценили бюджет проекта реставрации в €11 млн.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери началось вечером 15 апреля. В результате полностью обрушился шпиль собора. Огнем была уничтожена крыша здания, после чего она обрушилась. Никто из туристов, находящихся в соборе, не пострадал, так как здание закрылось примерно за пять минут до начала пожара. Однако в ходе тушения возгорания пострадал пожарный, он получил серьезные ранения.