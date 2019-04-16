В пожаре в соборе Парижской Богоматери появился первый пострадавший

Один пожарный получил серьезные ранения в ходе тушения пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщил командир бригады пожарных, работающих на месте происшествия, передает Reuters.

Спасатель стал стал первым, кто пострадал в результате происшествия. По словам мэра Парижа Анн Идальго, некоторые реликвии, которые находились в соборе, были вывезены и помещены в безопасное место.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Здание было закрыто для посетителей примерно за пять минут до начала пожара, поэтому никто из туристов, находящихся внутри собора, не пострадал. В результате возгорания произошло обрушение шпиля собора, а огонь полностью уничтожил крышу здания, после чего она обрушилась. Начальник пожарной охраны, которая занималась тушением пожара заявил, что основную структуру здания удалось «полностью» сохранить.