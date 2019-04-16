Макрон зашел внутрь еще не потушенного собора Нотр-дам де Пари

Президент Франции Эммануэль Макрон вошел в здание еще не потушенного собора Нотр-дам де Пари (Собор Парижской Богоматери), который охвачен пламенем в результате пожара. Об этом сообщает газета Le Figaro.

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что в момент нахождения Макрона в соборе с потолка сыпались огненные искры. Французский лидер пообщался с пожарными, после чего покинул здание собора.

Французский президент также пообещал, что сгоревший собор будет восстановлен. «Я торжественно обещаю вам, что мы восстановим собор. Все вместе. С завтрашнего дня начнется сбор средств как во Франции, так и вне ее границ», — сказал Макрон. По его словам, в восстановлении собора примут участие «лучшие таланты современности».

Французский лидер отметил, что пожарным удалось избежать наихудшего сценария развития событий. «Весь наш народ благодарен пожарным», — сказал он, отметив, что именно благодаря усилиям пожарных удалось спасти фасад собора и его башни.

Пожар в соборе Нотр-дам де Пари начался вечером 15 апреля. В результате пострадал один пожарный, получивший тяжелые ранения. Никто из туристов, находящихся в соборе, не пострадал, так как здание закрылось примерно за пять минут до начала пожара. Представители собора заявляли, что его реликвии не пострадали — их переместили в надежное место. Однако в результате пожара обрушился шпиль, венчающий собор, а также полностью сгорела крыша здания.

По факту пожара прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. В ведомстве отмечали, что пожар мог возникнуть из-за реставрационных работ, которые велись на крыше здания. В ходе реставрации специалисты соорудили строительные леса высотой до 100 м. Власти оценили бюджет проекта реставрации в €11 млн.

Свое сочувствие сочувствие и слова поддержки народу Франции выразили бывший президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо.