Бизнесмены Пино выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дам-де-Пари

Семья французских бизнесменов Пино, владеющая компаниями Artemis и Kering,

выделила €100 млн на реконструкцию собора Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери), пострадавшего в результате крупного пожара. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Выделенные средства планируется потратить на «необходимые для восстановления Нотр-Дама мероприятия».

Ранее о сборе средств для восстановления поврежденного собора объявил президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, он пообещал начать международную фандрайзинговую кампанию.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в15 апреля. В результате обрушился шпиль и часы, а также полностью сгорела крыша. Помимо этого, пламенем была охвачена несущая конструкция здания, которую, по данным МВД Франции, удалось сохранить.

Как поясняли в прокуратуре Парижа, возгорание могло возникнуть из-за строительных работ, ведущихся на крыше здания. В частности, в ходе реставрации были возведены строительные леса высотой до 100 м. Бюджет проекта реставрации собора власти оценили в €11 млн.

В ходе пожара никто из туристов, находящихся внутри здания, не пострадал, так как собор закрылся за пять минут до начала пожара. Однако во время тушения пожара серьезно пострадал один пожарный, который получил тяжелые ранения. По факту случившегося прокуратура начала расследование о неумышленном причинении ущерба. Кроме того, были опрошены строители, которые вели работы в здании собора.