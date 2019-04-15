Власти Франции допустили полное разрушение собора Парижской Богоматери

Есть риск, что пожарные могут не спасти собор, заявили в МВД Франции. Ранее в Норт-Дам де Пари обрушились шпиль и крыша, после этого огонь перекинулся на северную башню здания

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Министерство внутренних дел Франции допустило, что пожар, произошедший в соборе Парижской Богоматери, может полностью уничтожить здание. Спасатели уже могут и не спасти сооружение, признали власти, передает Associated Press (AP).

Заместитель мэра города Эмманюэль Грегуар заявил, что сотрудники экстренных служб пытаются спасти знаменитые произведения искусства, хранящиеся в соборе. France-Info со ссылкой на одного из пожарных ранее сообщало, что все реликвии удалось спасти.

Le Figaro со ссылкой на местные власти позже уточнило, что «пламя уменьшилось». «Поэтому мы можем думать, что структура Нотр-Дам спасена, в том числе башня на севере», — цитирует издание госсекретаря. Эти данные чиновник, по информации газеты, передал министру внутренних дел Франции Лорану Нуньесу.

Ранее из-за пожара в Норт-Дам де Пари обрушились шпиль и крыша, позже огонь перекинулся на северную башню собора. Представитель Норт-Дам Андре Фино отмечал, что весь деревянный каркас здания, вероятно, рухнет. Также под угрозой, по его данным, может оказаться хранилище собора. «Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, больше не осталось», — рассказывал он Le Monde.