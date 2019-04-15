Власти Франции допустили полное разрушение собора Парижской Богоматери

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,26 -0,09 EUR Бирж. 72,63 -0,07 Brent 71,10 -0,62% USD Нал. 64,95 63,76 EUR Нал. 73,46 71,99 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1303 +0,0009 BTC/USD Бирж. 5 031,70 -162,60 IMOEX 2 545,12 -0,57% RTSI 1 246,99 -0,51% DJIA 26 381,55 0% Nasdaq 7 975,60 -0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,06%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,67%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,06%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,67%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 15 апр, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 15 апр, 13:30
Пожар в парижском соборе Нотр-Дам. Главное Общество, 00:02 Святой престол Ватикана шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери Общество, 00:00 «Исчезнет скоро с лица земли и сам собор»: 13 фактов о Нотр-дам-де-Пари Общество, 15 апр, 23:56 Реликвии собора Парижской Богоматери при пожаре не пострадали Общество, 15 апр, 23:48 Парижане вышли на улицы после пожара в Нотр-Дам де Пари. Видео Общество, 15 апр, 23:35  Власти Франции допустили полное разрушение собора Парижской Богоматери Общество, 15 апр, 23:32 Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах Общество, 15 апр, 23:31 8 лайфхаков для модного онлайн-шопинга РБК и KUPIVIP.RU, 15 апр, 23:30 Все под контролем: что для женщин является самым важным в работе Совместный проект РБК PINK, 15 апр, 23:04 Рейсовый автобус в Москве съехал с дороги и пробил забор Общество, 15 апр, 23:00 Огонь перекинулся на башню собора Парижской Богоматери Общество, 15 апр, 22:49 Юнкер выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме Общество, 15 апр, 22:47 ЦСКА второй раз подряд разгромил «Авангард» в финале Кубка Гагарина Спорт, 15 апр, 22:43 Саакашвили предостерег Зеленского от повторения судьбы Ющенко Политика, 15 апр, 22:32
Общество ,  
0 
Власти Франции допустили полное разрушение собора Парижской Богоматери
Есть риск, что пожарные могут не спасти собор, заявили в МВД Франции. Ранее в Норт-Дам де Пари обрушились шпиль и крыша, после этого огонь перекинулся на северную башню здания
Фото: Thibault Camus / AP

Министерство внутренних дел Франции допустило, что пожар, произошедший в соборе Парижской Богоматери, может полностью уничтожить здание. Спасатели уже могут и не спасти сооружение, признали власти, передает Associated Press (AP).

Заместитель мэра города Эмманюэль Грегуар заявил, что сотрудники экстренных служб пытаются спасти знаменитые произведения искусства, хранящиеся в соборе. France-Info со ссылкой на одного из пожарных ранее сообщало, что все реликвии удалось спасти.

Le Figaro со ссылкой на местные власти позже уточнило, что «пламя уменьшилось». «Поэтому мы можем думать, что структура Нотр-Дам спасена, в том числе башня на севере», — цитирует издание госсекретаря. Эти данные чиновник, по информации газеты, передал министру внутренних дел Франции Лорану Нуньесу.

Общество
Обрушение шпиля собора Парижской Богоматери. Видео

Ранее из-за пожара в Норт-Дам де Пари обрушились шпиль и крыша, позже огонь перекинулся на северную башню собора. Представитель Норт-Дам Андре Фино отмечал, что весь деревянный каркас здания, вероятно, рухнет. Также под угрозой, по его данным, может оказаться хранилище собора. «Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, больше не осталось», — рассказывал он Le Monde.

Общество
Реликвии собора Парижской Богоматери при пожаре не пострадали

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за реставрационных работ, которые проводились в здании. Они, как замечает AP, обошлись местным властям в €6 млн.​ Прокуратура после пожара уже начала расследование.

В тушении возгорания принимали участие около 400 пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.

Собор Парижской Богоматери, построенный в столице Франции в XII—XIII веке, являлся одним из наиболее известных готических соборов средневековья.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: собор Парижской богоматери, Пожар
Материалы по теме
Реликвии собора Парижской Богоматери при пожаре не пострадали
Общество
Огонь перекинулся на башню собора Парижской Богоматери
Общество
После пожара в соборе Парижской Богоматери не оказалось пострадавших
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter