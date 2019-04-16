Следователи допросили рабочих охваченного огнем собора Нотр-Дам-де-Пари

Следователи допросили строителей, ведущих работы в здании Нотр-Дам-де-Пари (собора Парижской Богоматери), который серьезно пострадал в результате пожара. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру французской столицы.

Как ранее сообщал Reuters со ссылкой на прокуратуру Парижа, по факту пожара начато расследование по статье о неумышленном причинении ущерба в результате пожара. Оно было поручено региональному управлению судебной полиции.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате произошло обрушение шпиля и часов, а также была полностью сгорела крыша. Помимо этого, пламя также охватило несущую конструкцию здания. В прокуратуре отмечали, что возгорание может быть потенциально связано со строительными работами, которые велись на крыше здания. В частности, в ходе реставрации рабочие возвели строительные леса высотой до 100 м. Власти оценили бюджет проекта реставрации в €11 млн.

В результате пожара никто из туристов, находящихся внутри собора, не пострадал, так как здание закрылось за пять минут до начала пожара. При этом во время тушения пожара серьезно пострадал один пожарный. Он получил тяжелые ранения.

На место происшествия прибыли премьер-министр Франции Эдуар Филипп и президент страны Эммануэль Макрон. Он был вынужден перенести речь, с которой планировалось выступить по итогам национальных дебатов. Несмотря на непотушенный пожар, французский лидер вошел в здание собора, где он пообщался с пожарными. Макрон также заявил, что поврежденный собор будет реконструирован. Для восстановления здания, две трети крыши которого упали из-за пожара, он пообещал начать международную фандрайзинговую кампанию.