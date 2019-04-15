Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах

Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах

Следующие полтора часа будут иметь решающее значение для судьбы охваченного пожаром Собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу пожарных служб Парижа.

«Следующие полтора часа будут решающими. Нам нужно победить в этой битве и остановить распространение огня», — сказал он журналистам на месте происшествия.

Ранее представитель собора Андре Фено допустил полное уничтожение здания. По его словам, все деревянные интерьеры собора, скорее всего, будут уничтожены.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля около 18:50 (19:50 мск). В результате произошло полное обрушение крыши и шпиля, возведенного в XIX веке. Он был сооружен из дерева и свинцовых плит. Данных о пострадавших не поступало. По факту пожара прокуратура начала проверку. Реликвии собора при пожаре не пострадали.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за реставрационных работ, проводившихся внутри собора, а пламя охватило несущие конструкции здания. За происходящим наблюдают сотни людей, движение по острову Сите перекрыто.​

На место происшествия прибыли премьер-министр Франции Эдуар Филипп и президент страны Эммануэль Макрон, который из-за пожара перенес телевизионное обращение по итогам национальных дебатов.