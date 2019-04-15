Реликвии собора Парижской Богоматери при пожаре не пострадали

В Нотр-Дам де Пари находились три католические реликвии — фрагмент Тернового венца Христа, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев. Они не пострадали, сообщили пожарный и священник

Фото: Thibault Camus / AP

Реликвии собора Норд-Дам де Пари, где в понедельник вечером начался пожар, находятся в безопасности. Об этом со ссылкой на одного из пожарных сообщает телеканал France-Info.

В 20:20 по местному времени (21:20 мск) сотрудник экстренных служб, по его данным, заявил, что фрагмент Тернового венца Христа, который был доставлен в собор в 1239 году, находится в безопасности. Также сохранена туника короля Людовика IX Святого, уточняет Le Figaro со ссылкой на представителя собора.

Позже эту информацию со ссылкой на одного из священников собора, отца Фредерика, подтвердил в Twitter журналист издания Paris Match Николя Делесалль. Все ценности, находившиеся внутри собора, включая его сокровищницу и терновый венец, спасены, написал он. Представитель собора заявил изданию France-Info что реликвии лежат в сокровищнице, которая не пострадала от пожара.

​В пятницу, 12 апреля, уточняет Le Figaro, фрагмент тернового венца находился в ризнице. Как удалось спасти священные предметы, французские СМИ не поясняют.