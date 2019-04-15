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Chevron $146 (+21,67%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Общество ,  
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Реликвии собора Парижской Богоматери при пожаре не пострадали
В Нотр-Дам де Пари находились три католические реликвии — фрагмент Тернового венца Христа, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев. Они не пострадали, сообщили пожарный и священник
Фото: Thibault Camus / AP

Реликвии собора Норд-Дам де Пари, где в понедельник вечером начался пожар, находятся в безопасности. Об этом со ссылкой на одного из пожарных сообщает телеканал France-Info.

В 20:20 по местному времени (21:20 мск) сотрудник экстренных служб, по его данным, заявил, что фрагмент Тернового венца Христа, который был доставлен в собор в 1239 году, находится в безопасности. Также сохранена туника короля Людовика IX Святого, уточняет Le Figaro со ссылкой на представителя собора.

Позже эту информацию со ссылкой на одного из священников собора, отца Фредерика, подтвердил в Twitter журналист издания Paris Match Николя Делесалль. Все ценности, находившиеся внутри собора, включая его сокровищницу и терновый венец, спасены, написал он. Представитель собора заявил изданию France-Info что реликвии лежат в сокровищнице, которая не пострадала от пожара.

​В пятницу, 12 апреля, уточняет Le Figaro, фрагмент тернового венца находился в ризнице. Как удалось спасти священные предметы, французские СМИ не поясняют.

Общество
После пожара в соборе Парижской Богоматери не оказалось пострадавших

Представитель собора Андре Фено ранее утверждали, что все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уничтожены.

Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции произошел вечером 15 апреля. По предварительным данным, это произошло из-за проводившихся там реставрационных работ. В здании обрушился установленный в XIX веке шпиль и крыша, затем огонь перекинулся на северную башню собора.

Авторы: Ксения Аскерова, Евгения Маляренко
Теги: Париж, Нотр-Дам, Пожар, собор Парижской богоматери
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