Немецкий журнал назвал российский комплекс С-400 «кошмаром для НАТО»

Для Кремля российский ЗРК С-400 — «бестселлер», а для НАТО — «кошмар». Об этом говорится в статье немецкого журнала Stern.

Автор статьи, журналист Гернот Крампер, указывает, что Западу неизвестны точные характеристики С-400, однако Москва утверждает, что комплекс может в том числе поражать «невидимые» военные самолеты США. И хотя Запад воспринимает эти заявления скептически, покупка ЗРК Турцией и другими странами показывает, что Россия смогла убедить их в соответствующих возможностях своих систем, пишет Крампер.

Как отмечается в материале, присутствие всего одного дивизиона С-400 в Сирии вынудило Запад отдать контроль над воздушным пространством страны, так как каждый боевый вылет становился непредсказуемым. Крампер также уточняет, что российские ЗРК оказались более выгодными для Турции, которая благодаря этой покупке встала на путь «меньшей зависимости [от НАТО]». «С-400 считается более продвинутой, чем [американская] система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле», — поясняет Крампер.

Москва и Анкара договорились о поставках четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд в декабре 2017 года. США намерены добиться отмены этой сделки и передачи Турции комплексов Patriot, заявляли в Пентагоне, однако Эрдоган неоднократно подчеркивал, что покупка С-400 — вопрос решенный, так как эта сделка более выгодна для Анкары. Помимо Турции С-400 на $5 млрд также закупила Индия — аналогично вопреки угрозе санкций США.