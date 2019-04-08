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Эрдоган указал на невозможность США запретить Турции закупки систем С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Анкаре никто не может запретить покупку российских комплексов С-400. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о давлении США на Турцию в вопросе приобретения российских зенитных ракетных комплексов, Эрдоган подчеркнул, что Россия и Турция — суверенные государства, которые принимают различные решения самостоятельно.

Он добавил: «Когда третьи стороны будут делать те или иные шаги, нас спрашивать не будут».

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5 апреля Эрдоган заявил, что покупка ЗРК С-400 выгоднее для Анкары, чем сделка с США по системам Patriot, и эта тема «закрыта». «Заявления США по данному вопросу ошибочны. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы», — сказал президент. Он подчеркнул, что предложение Вашингтона не такое выгодное и что Турция на данный момент в нем не заинтересована.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, С-400, Турция, новости РБК
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