Эрдоган указал на невозможность США запретить Турции закупки систем С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Анкаре никто не может запретить покупку российских комплексов С-400. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о давлении США на Турцию в вопросе приобретения российских зенитных ракетных комплексов, Эрдоган подчеркнул, что Россия и Турция — суверенные государства, которые принимают различные решения самостоятельно.

Он добавил: «Когда третьи стороны будут делать те или иные шаги, нас спрашивать не будут».

5 апреля Эрдоган заявил, что покупка ЗРК С-400 выгоднее для Анкары, чем сделка с США по системам Patriot, и эта тема «закрыта». «Заявления США по данному вопросу ошибочны. Анкара продолжает перечислять оплату за российские комплексы», — сказал президент. Он подчеркнул, что предложение Вашингтона не такое выгодное и что Турция на данный момент в нем не заинтересована.