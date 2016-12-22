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Трамп пообещал Индии скорый ответ на закупку С-400 у России
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Трамп пообещал Индии скорый ответ на закупку С-400 у России
Политика, 21:58
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Трамп пообещал Индии скорый ответ на закупку С-400 у России
Несмотря на то, что Вашингтон ранее не угрожал Индии санкциями за покупку С-400 у России, Дональд Трамп заявил, что ответ для Дели все же будет
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС)

В ответ на вопрос о том, будут ли США как-либо отвечать на закупку Индией С-400 у России, президент США Дональд Трамп заявил, что об этом станет известно в ближайшем времени.

Трамп сказал, что осведомлен о закупке Индией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России и Дели «увидит» ответ. «Вы увидите [ответ Индии. — РБК] и быстрее, чем вы думаете», — сказал президент США, отвечая на вопросы в Белом доме.

Россия 5 октября заключила с Индией контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф». Речь идет о поставки пяти полковых комплексов на сумму более чем $5 млрд. Соглашение о поставках было подписано еще в октябре 2016 года. В течение двух лет согласовывались условия контракта. Изначально предполагалось, что комплексы будут проданы Индии за $6,2 млрд, но Россия снизила цену для «стратегического партнера».

В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российских С-400
Политика

В последние месяцы заключению контракта с Индией мешали США, которые приняли закон CAATSA «О противодействии врагам Америки посредством санкций». Закон предусматривает санкции для контрагентов «Рособоронэкспорта» за существенные сделки. Так, по этому закону были введены вторичные санкции против Китая за покупку С-400 и Су-35.

Вашингтон, впрочем, не планировал вводить санкции против Индии за покупку российских ЗРК. Об этом, в частности, говорил госсекретарь США Майк Помпео. «Наша задача здесь — не наказывать таких хороших стратегических партнеров, как Индия», — отмечал глава Госдепа.

Зенитно-ракетный полк С-400 в Крыму. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Индия , ЗРК С-400
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