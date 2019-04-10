Кремль заявил о готовности расширить сотрудничество с Турцией по С-400

Военно-техническое сотрудничество — очень важное измерение сотрудничества со многими странами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия обсудить новую сделку с Турцией по зенитно-ракетным комплексам С-400, передает корреспондент РБК.

Такое сотрудничество говорит об особом уровне двусторонних отношений, что относится и к Турции, сказал Песков. По его словам, Россия открыта для предложений, обладает техническими возможностями и ищет возможности расширения ВТС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может приобрести еще одну партию ЗРК С-400, если США откажутся от продажи своих противоракетных комплексов Patriot. Также Турция может рассмотреть закупку и других систем ПРО.