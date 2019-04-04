Армия фельдмаршала Хафтара вступила в первые бои при атаке на Триполи

Армия фельдмаршала Хафтара вступила в первые бои при атаке на Триполи

Наступающая на Триполи армия фельдмаршала Халифа Хафтара вступила в соприкосновения с отрядами, обороняющими столицу. В Бенгази сообщили о первых санитарных потерях

Фото: Ayman Al-Sahili / Reuters

Представитель Хафтара, контролирующего восточную часть Ливии, сообщил о том, что в ходе начатого вечером 4 апреля наступления на Триполи ранения получили двое военнослужащих. По его словам, боестолкновения произошли в районе Аль-Хейра, сообщает агентство Reuters.

В армии Хафтара также сообщили, что наступление на Триполи ведется сразу с нескольких направлений.

О начале атаки на столицу в командовании Хафтара заявили вечером 4 апреля. Там заявили о намерении «очистить Триполи от террористов». Именно так в Бенгази называют правительство национального единства Ливии, которое возглавляет Фаиз Сарадж.

До старта наступления армия Хафтара находилась примерно в 60 километрах от Триполи.